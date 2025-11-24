Чакани от години. Стана ясно кога тръгват новите влакове у нас

Чакани от години от пътуващите нови влакове тръгват у нас.

Първият нов електрически влак „Шкода“ пристига в България през януари 2026 г., а от април ще превозва пътници по основните железопътни направления в страната. Това обяви министърът на транспорта Гроздан Караджов по време на посещение в завода на компанията в Пилзен, Чехия, съобщават от ресорното ведомство.

След пристигането си през януари първият влак ще премине през задължителни тестови изпитания в продължение на няколко месеца. Междувременно в България ще дойдат още два влака, като изпитанията ще продължат в различни конфигурации – в двойни и тройни състави.

През пролетта новият влак ще тръгне по българските маршрути“, посочи министърът, като подчерта, че въвеждането в експлоатация е обвързано именно с успешното приключване на тези изпитания и получаването на всички изисквани разрешения за безопасност.

По думите му изпълнението на поръчката върви по график и първата бройка за България вече е готова – само 14 месеца след подписването на договора.

Още 11 са в напреднала фаза и предстои да бъдат завършени в идните месеци. Ще получим без забавяне това, за което сме платили – и което българските граждани заслужават“, заяви Караджов.

„Информационните табла ще бъдат на български и английски език. Ниските подове улесняват качването на хора с намалена подвижност, всеки влак има и по две механични рампи за инвалидни колички, както и адаптирана тоалетна за хората с намалена подвижност. Влаковете разполагат с Wi-Fi, 333 седящи места и поне още толкова за правостоящи.“

Това са удобства, които българските граждани чакат от години“, каза още той.

По този начин новият подвижен състав трябва да осигури както по-добро пътуване за ежедневните пътници, така и по-достъпна среда за хората с увреждания, които досега често срещаха затруднения при използването на железопътния транспорт.

Доставката на новите електрически мотрисни влакове се извършва по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“, част от „Шкода Груп“. Общата стойност на проекта е над 639 млн. лв. без ДДС и е изцяло финансирана от европейски програми.





