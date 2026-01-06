Магическото синьо цвете, което променя съдбите на фермерите в Индия

„До преди няколко години цветето бътерфлай пий беше просто поредното растение в моето село“, казва Нилам Брама от Антайгвлао в индийския щат Асам. Цветето, известно и като апараджита в Индия, расте като лоза и има впечатляващ син цвят.

Преди около две години Брама чула, че местни жени печелят пари, продавайки сушените цветове – за чай или като естествено синьо багрило. Тя решила да се присъедини към тях.

„Резултатите ме изненадаха дори мен. Първия път, когато спечелих 50 долара от сушени цветя, бях шокирана. Това ми показа, че мога да контролирам собственото си бъдеще“, казва тя.

Така започва малкият ѝ бизнес. Днес предприемачи в Индия се надяват да се възползват от растящото глобално търсене на синия цвете, което вече е популярен в Тайланд и Индонезия.

„Световното търсене на естествени оцветители се увеличава експлозивно“, обяснява Варшика Реди, основател на THS Impex, компания за износ на натурални багрила и добавки. Зад това търсене стои интересът на потребителите към натурални съставки и по-строгите регулации в САЩ и Европа за синтетични оцветители.

През 2021 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри бътерфлай пий като хранителна добавка. Въпреки това, през 2022 г. Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA) изрази опасения относно използването на цветето, а както в ЕС, така и във Великобритания, то все още се класифицира като „ново“ хранително изделие, което изисква одобрение за широко приложение.

Въпреки ограниченията, индийските предприемачи продължават да виждат потенциал. „Растението все още се възприема като декоративно или лечебно, а не като източник на доходи“, казва Брама. За да подобри производството, тя е кандидатствала за малък заем и е инвестирала в соларни сушилни, които ускоряват сушенето на цветята, запазват цвета им и отговарят на изискванията на купувачите.

С нарастващото глобално търсене и вниманието към натуралните съставки, бътерфлай пий може да се превърне в нова възможност за доходи за селските общности в Индия.

