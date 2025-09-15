Назоваха 3 коли втора ръка, които да не купуваме

WhatCar разкрива най-лошите електрически автомобили на пазара на употребявани автомобили през 2025 г.
Има много оферти, така че вместо тези антигерои е по-добре да изберете друга кола. Експертите смятат тези три употребявани електрически автомобила за най-малко надеждни, пише "Блиц".
Най-лошите електромобили втора употреба през 2025 г.:
MG4 EV
Моделът има проблеми с батерии, купе и ел. оборудване.
Vauxhall Corsa Electric
Най-много въпроси буди батерията на Corsa Electric. Отбелязва се и проблемен климатик.
Порше Тайкан
Каросерията, електрическото оборудване, климатикът и батерията са всички области на оплакване в колата.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com