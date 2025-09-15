Назоваха 3 коли втора ръка, които да не купуваме

WhatCar разкрива най-лошите електрически автомобили на пазара на употребявани автомобили през 2025 г.

Има много оферти, така че вместо тези антигерои е по-добре да изберете друга кола. Експертите смятат тези три употребявани електрически автомобила за най-малко надеждни, пише "Блиц".

Най-лошите електромобили втора употреба през 2025 г.:

MG4 EV

Моделът има проблеми с батерии, купе и ел. оборудване.

Vauxhall Corsa Electric

Най-много въпроси буди батерията на Corsa Electric. Отбелязва се и проблемен климатик.

Порше Тайкан

Каросерията, електрическото оборудване, климатикът и батерията са всички области на оплакване в колата.

