Идват новите цени в евро. Кои са правилата

Точни правила определят начина, по който цените в левове се изчисляват и изписват в евро в условията на двойно обозначаване, което ще продължи до 8 август 2026 г.

Основният принцип при превалутирането е, че числовата стойност на цената в левове се разделя на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изписан с всичките пет знака след десетичната запетая. Официалният валутен курс е 1 евро = 1,95583 лева, като той е неотменимо фиксиран в Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 относно обменния курс към еврото за България.

В периода на двойното обозначаване, който ще продължи до 8 август 2026 г., цените в левове и евро трябва да се изписват в непосредствена близост една до друга. Изискването е те да бъдат ясно видими, четливи и изписани с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт, включително обозначението на валутата.

Без необосновано поскъпване

Правилата изрично задължават търговците да формират цените си добросъвестно и прозрачно. Всяко увеличение трябва да бъде обосновано с обективни икономически фактори – като документируеми промени в разходите за производство, доставка, съхранение и продажба, нормативни промени или извънредни обстоятелства, които оказват пряко влияние върху себестойността.

Двойна информация и на касовия бон

Крайната сума, която потребителят заплаща, също се изписва едновременно в левове и евро върху фискалния или системния бон, което дава възможност за лесна проверка на коректността на превалутирането.

