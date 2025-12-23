Фирми и училища обединяват усилия за професионално обучение

Представители на местния бизнес в Карлово подчертаха нуждата от добре подготвени професионални кадри, които да могат да работят във фирмите на територията на общината. Темата беше обсъдена по време на среща между работодатели и представители на учебните заведения.

В дискусията участваха представители на водещите предприятия в региона – ВМЗ ЕАД, „СКФ Берингс България“ ЕАД, „Ди Би Карго България“ ЕООД, ИПО ООД, „Боннер“ ООД и „Бамекс“ ЕООД. Присъстваха също директорите и заместник-директорите на ПГ ЖПТ „Христо Смирненски“, ПГИ „Тодор Влайков“ и ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, както и кметът на общината д-р Емил Кабаиванов и заместник-кметът Антон Минев.

Местната индустрия има нужда от стругари, фрезисти, заварчици, машинни оператори, електротехници, монтажници, мотокаристи, шофьори, механици, специалисти по термообработка и монтьори. Професионалните гимназии ще направят предложения за разкриване на една паралелка по учебния план до 29 декември. Общината ще настоява пред РУО – Пловдив това да се осъществи и ще съдействa за създаване на необходимата материална база за практическо обучение.

Срещата беше организирана във връзка с планирането на държавния план–прием за VIII клас и на допълнителния държавен план-прием за XI клас за учебната 2026/2027 година. Целта е да се осигурят кадри, необходими за местната икономика.

По време на форум „Южна България – рестарт и постижими цели“ областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева отбеляза, че без образовани и квалифицирани кадри е трудно да се привличат инвестиции, тъй като тези две теми са тясно свързани, съобщи БТА

