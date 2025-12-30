НАП с ключово съобщение за заплатите от 1 януари

Ключово съобщение за обръщането на заплатите в евро пусна НАП. От 1 януари 2026 г. с Постановление №243 от 13.11.2025 г. на Министерски съвет, обнародвано в ДВ, бр. 98 от 18.11.2025 г., минималната месечна работна заплата е определена в размер на 1213 лв. или 620,20 евро.

При изменение на трудовото правоотношение (т. е. при сключено допълнително споразумение), съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), в тридневен срок работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да впише данните в Регистъра на заетостта, подържан от Националната агенция за приходите. След този срок вписване се извършва само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Съгласно Кодекса на труда (КТ) в трудовия договор се определят размерите на основното и допълнителните трудови възнаграждения. Основната работна заплата не може да е в размер, по-малък от определения за страната с акт на Министерския съвет.



В тази връзка, ако след 1 януари основната работна заплата на работника или служителя е под минималната заплата следва да се направи промяна в трудовото правоотношение, съобщават от НАП. Изменението става с писмено съгласие между страните за определено или неопределено време, или едностранно от страна на работодателя при увеличаване на трудовото възнаграждение на работника/служителя.

Срокът започва да тече от деня, следващ възникването на съответното обстоятелство, т. е. датата, на която е сключено допълнителното споразумение.

В електронния трудов запис (Приложение №1 към чл. 8, т. 1 от Наредбата за вписване в Регистъра на заетостта), в полето на точка 16А "Дата на влизане в сила на изменението на трудовото правоотношение“ се посочва датата, от която е влязло в сила изменението на трудовото правоотношение. За сключени допълнителни споразумения във връзка с изменение на минималната работна заплата, датата на влизане в сила е 01.01.2026 г.



Според Указанията за подаване на данни за електронен трудов запис (ЕТЗ) в т. 18 от ЕТЗ следва да се попълни размера на основното трудово възнаграждение в националната валута, към момента на подаване на записа. Поради това при подаване на ЕТЗ след 1 януари 2026 г. в т. 18 размерът на основното трудово възнаграждение следва да се посочва в евро.



Повече информация относно прилагането на разпоредбите на чл. 66, ал. 1, т. 7, чл. 119, ал. 1, чл. 118, ал. 3 и чл. 245 от КТ може да намерите на официалната интернет страница на Министерството на труда и социалната политика, на следния ел. адрес: https://www.mlsp.government.bg/vprosi-i-otgovori-po-kategorii.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com