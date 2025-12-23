Най-нашумелият китайски автомобилен гигант стъпи в България

Най-нашумелият китайски производител на автомобили най-после стъпи в България. От днес първите демонстрационни бройки на BYD са изложени в два столични мола, а от януари трябва да започнат и първите официални продажби, съобщи "Аутомедия". Предлагането стартира с големите кросоувъри Sealion 7 (електрически) и Seal U DM-I (плъг-ин хибрид), постепенно ще се разшири и с останалите експортни модели на китайския производител - можете да ги видите в галерията под статията.

Цените за България на Seal U ще са между 75 500 и 91 500 лева с ДДС в зависимост от задвижването и оборудването.

За електрическия Sealion 7, цените ще са между 79 500 и 96 300 лева с ДДС.

Самата компания BYD ще е вносител у нас през създадения нов офис за България и Румъния, базиран в Букурещ. Първият дилър за България ще е свързан с "Дару Кар", търговец и официален сервиз на BMW и MINI. В началото на следващата година вероятно ще бъдат обявени още два дилъра.

BYD Auto, автомобилното поделение на конгломерата BYD (от Build Your Dreams), е създадено през 2003 година от Уан Чуанфу и впоследствие привлече съществена инвестиция на Уорън Бъфет. Днес компанията е най-големият производител на електрифицирани автомобили в света, вторият най-голям производител на батерии след CATL, и една от десетте най-големи автомобилни групи.

