Посочиха най-надеждните японски коли

Специалистите от Topspeed.com подредиха топ 10 на най-надеждни японски коли втора ръка.

Седанът Lexus ES от 2017 г. зае първо място, получавайки оценка за надеждност от 96 от 100. Според собствениците, моделът е възможно най-близо до перфектен. Основните проблеми на автомобила са дребни, свързани са с електрониката и информационно-развлекателната система.

Lexus LS от 2011 г. заема второ място с резултат 93 от 100. Собствениците хвалят V8 двигателя на автомобила, който е известен със своята издръжливост. Освен това, колата е добре сглобена.

Lexus LC от 2024 г. се класира на трето място с резултат 92 от 100. Автомобилът може да се похвали с надеждни двигатели и като цяло добре проектиран дизайн. Разходите за поддръжка също са по-ниски от тези на конкурентите му.

Следват Lexus IS от 2011 г. (90 точки), Lexus GS от 2011 г. (90 точки), Acura RL от 2008 г. (90 точки), Lexus CT 200h от 2015 г. (88 точки), Acura ILX от 2013 г. (87 точки), Lexus HS 250h от 2010 г. (86 точки) и Infiniti M35 от 2007 г. (86 точки).

