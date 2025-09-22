Посочиха 7 надеждни коли на старо

Все повече шофьори се насочват към автомобили от 2000-те години.

Изданието SlashGear публикува списък с надеждни коли, които може без колебание да бъдат закупени през 2025 г.

Chevrolet Malibu (2007)

Този седан, вече спрян от производство, някога беше популярен сред тези, които търсят бюджетен автомобил. Версията от 2007 г. получи 4,5 от 5 звезди сред собствениците, а J.D. Power му даде оценка 81 от 100. 2,2-литровият бензинов двигател със 144 конски сили не е особено динамичен, но постига разход на гориво от само 9,4 литра на 100 километра.

Nissan Maxima (2008)

Последната година на Maxima от четвърто поколение се оказа успешна. Според данните на Cars.com, собствениците са го оценили с 4,6 от 5 звезди, докато J.D. Power потвърдиха надеждността му с оценка 80 от 100. Малка инвестиция в употребявани автомобили ви осигурява V6 с мощност 255 конски сили.

Toyota Corolla (2008)

Символ на надеждност. Отзивите на собствениците му дадоха 4,7 от 5 звезди. Годишните разходи за поддръжка са около 296 долара. Под капака е 1,8-литров двигател със 126 конски сили, който изразходва 7,6 литра на 100 км. Средната цена е около 5000 долара.

Hyundai Sonata (2007)

Седанът получи средна оценка 4,7 от 5. Можете да избирате между 2,4-литров двигател с мощност от 162 к.с., или V6, с мощност от 234 к.с. Автомобилът остава високо ценен заради своята надеждност.

Honda CR-V (2009)

Този кросоувър от трето поколение получи оценка 4,5 от собствениците и оценка 83/100 от J.D. Power. Предлагат се версии с двойно задвижване, а разходът на гориво започва от 10,2 литра на 100 км.

Toyota RAV4 (2005)

Конкурент на CR-V в сегмента на компактните SUV автомобили. Собствениците му дават 4,7 от 5 звезди. Струва си обаче да проверите дали въздушната възглавница е била сменена, тъй като този модел е попаднал в изтегляне от Takata.

Honda Accord (2006)

Истински рекордьор: 4,9 от 5 звезди от собствениците. Много от тези автомобили вече са надхвърлили 300 000 километра и все още се движат без сериозни проблеми.

