Неприятен обрат на европейския автомобилен пазар

Неприятен обрат на европейските пазари на коли.

Броят на регистрациите на автомобили намалява, електрическите превозни средства навлизат твърде бавно, а китайските производители увеличават продажбите за сметка на европейските марки. Това сочи ново проучване на групата за застраховане Allianz Trade.

В доклада се посочва, че след края на пандемията броят на регистрациите на нови автомобили на Стария континент е спаднал с 0,3% през втората половина на 2024 и с 0,7% през юли тази година. Намаление е регистрирано в Германия (2%), Франция (8%) и Италия (4%). В други държави продажбите са се увеличили, но като все още остават с около 20-30% по-ниски от 2019, като според експерти връщането му към пика е по-скоро невъзможно. Това определено не е добра новина за автомобилната индустрия.

В ерата на натиск върху електромобилността големи надежди за съживяване на пазара се наблюдаваха в електрическите автомобили и въпреки че техният брой - включително plug-in хибридните превозни средства, се е увеличил с 24% от началото на годината, те представляват около една четвърт от новите регистрации на Стария континент.

Електромобилите представляват само 15,6% от пазарния дял, което е с 3 процентни пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година, но по отношение на продажбите те изостават от хибридните автомобили (34,7%) и автомобилите, задвижвани от традиционни двигатели с вътрешно горене (28,3%).

Богатите западни и скандинавски страни представляват две трети от продажбите на електрически превозни средства. В почти 60% от страните от ЕС обаче делът на електрическите превозни средства в продажбите е под 15%, а в повече от половината от тях е под 10%. Италия, Испания и Полша (с резултат според IBRM Samar под 6%) постигат едноцифрен ръст в броя на регистрациите. Напредъкът е недостатъчен, за да се постигне европейската цел за 20% дял на електрическите превозни средства в продажбите на нови автомобили до края на десетилетието, се казва още в доклада.

Посочва се още, че европейските производители на автомобили трябва да вземат предвид конкуренцията от Китай, тъй като все повече хора избират автомобили от азиатската държава. Китайските марки демонстрират смели действия на европейски пазар, където техният дял се е удвоил, достигайки до 6%. Ако се броят само електромобилите, дялът на производителите от Поднебесната империя е 28%. Това кара експерти да прогнозират достигане на 10-11% до края на годината при хибридите и електромобилите.

Значителни проблеми на автомобилната индустрия създават и политическите промени. САЩ обявиха, че електрическите превозни средства от Европейския съюз ще бъдат обект на мита от 15%. В същото време обаче производството на коли от европейски марки в Щатите няма да е толкова лесно, тъй като по-голямата част от сектора зависи от доставките на различни суровини и компоненти от Азия.

Експертите посочват, че на европейския пазар производителите могат да въздъхнат с облекчение за известно време, благодарение на новия начин за изчисляване на въглеродния отпечатък не на едногодишна база, а на база тригодишен период - 2025-2027. Това дава на марките много повече време да се адаптират към новите граници.

Средната оперативна рентабилност на европейските автомобилни производители е спаднала с 2 процентни пункта тази година, но прогнозите в крайна сметка бяха понижени от двуцифрени до едноцифрени. И въпреки че голям брой водещи марки затварят нови заводи и обявяват масови съкращения в търсене на намаляване на разходите, никой не може да забрави за постоянните инвестиции в нови технологии дори за момент, особено след като китайските производители имат гигантско предимство на това ниво.

Експертите добавят, че продажбата на електрически автомобили също не помага за подобряване на финансовото състояние, тъй като европейският пазар в момента не е достатъчно печеливш, за да замени напълно автомобилите с вътрешно горене с BEV автомобили в гамата превозни средства.

