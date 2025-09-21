Легендарна автомобилна марка се завръща, но...

Chrysler, някога един от трите гиганта на световното автомобилостроене, отдавна се оттегли от Европа, а със края на престарелия седан 300 преди две години окончателно спря да произвежда и леки автомобили в традиционния смисъл. В момента Chrysler съществува само в Северна Америка и на практика продава един-единствен автомобил - минивана Pacifica. Но в разгара на острата криза, която тресе компанията-майка Stellantis, марката от Обърн Хилс в Детройт планира завръщане.

Новината бе потвърдена от самия главен изпълнителен директор на бранда Крис Фойъл. "Гамата ни ще се разшири с автомобил, който черпи идеи от футуристичния концепт Halcyon", разкри Фойъл пред Automotive News, пише "Аутомедия". Това означава, че новият модел няма да бъде миниван, нито SUV. "Очертава се завръщане на традиционния сегмент на леките автомобили - не само защото потребителите търсят по-достъпни решения, но и понеже ние ставаме по-изобретателни и иновативни в начина, по който определяме какво е автомобилът".

Подобно изказване не дава много конкретна информация, разбира се. Но е разбираемо защо Chrysler има нужда от нови модели. Миниванът Pacifica се продава добре в своя сегмент - почти 50,000 бройки за първото полугодие, но е ограничен само до Северна Америка. Вторият модел в гамата - Voyager - е на практика бившата базова версия на Pacifica, вече с подменено име. Тя е пласирала около 7500 бройки. Но подобни числа не са достатъчни дори да осмислят отделното съществуване на Chrysler като компания и администрация.

Според коментар на Jalopnik, има добра логика в завръщането на Chrysler към седаните. Увлечени от SUV манията, повечето конкуренти загърбиха този сегмент. Ford изобщо спря да произвежда седани, а GM постоянно намалява гамата си. В същото време този тип автомобили все още се ползва с добро търсене от хората, които не са склонни да плащат по-високата цена и разходи за поддръжка за SUV. Това търсене в момента се задоволява най-вече от японските и корейските производители. Подхвърлянето на Halcyon като вдъхновение означава, че Chrysler няма намерение да се състезава с тях в бюджетния сегмент, а по-скоро планира по-близък до премиум сегмента GT модел.

