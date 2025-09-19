Посочиха най-икономичните коли

Бизнес

Британски експерти определиха най-икономичните автомобили на пазара.

Разходът на гориво беше тестван в лаборатория на специален динамометричен стенд. Програмата за тестване симулирала шофиране в града и по магистрала. Климатизацията в кабината е била включена, а температурата е настроена на 21 градуса по Целзий. Лабораторните тестове са използвани, защото поставят всички участници в теста при равни условия и елиминират влиянието на времето, трафика и други външни фактори. 

Suzuki Ignis, заедно с хибридите Toyota Yaris и Yaris Cross, са най-икономичните автомобили в класацията, като средният им разход е 4,7 литра на 100 км. След тях се нареждат Skoda Octavia 2.0 дизел, Suzuki Celerio 1.0, бензин, Opel Astra K 1.6 дизел, Honda Jazz 1.5 хибрид, SEAT Leon 1.6 дизел, Volkswagen up 1.0 бензин, Suzuki Baleno 1.0 бензин.

 

