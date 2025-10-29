Мъск постави ултиматум на Тесла

Ако акционерите на Tesla не одобрят компенсационен пакет за Илон Мъск, предвиждащ възнаграждение в размер на 1 трилион долара във вид на акции, той ще напусне поста генерален директор. За това в писмо до акционерите на Tesla съобщи председателят на съвета на директорите на компанията Робин Денхолм, пише британският вестник "Файненшъл Таймс", предава "Аутомедия".

Съветът на директорите иска Мъск да запази поста си в Tesla най-малко до 2030 година, което било ключов фактор за успеха на американския автомобилен производител. Ако Мъск не бъде компенсиран и напусне компанията, "неговият талант и визия ще бъдат загубени, тъй като Tesla се стреми да стане световен лидер в областта на изкуствения интелект и технологиите за автономно шофиране", се казва в писмото на Денхолм.

Възнаграждението на Мъск ще бъде обсъдено на събрание на акционерите на 6 ноември. Предлага се въпросните 1 трилион долара да му бъдат изплатени на етапи под формата на акции, при условие че компанията постигне определени цели за пазарна капитализация и оперативни резултати. Ако пазарната стойност на Tesla достигне 8,5 трилиона долара до 2035 г., Мъск ще получи 423 743 904 акции на 12 транша.

Още през 2018 година Мъск се отказа от заплатата и бонусите си в полза на опции върху акции, които ще получава само при постигане на определени показатели за ефективност от страна на компанията. През последните 10 години пазарната капитализация на Tesla е нараснала от 59,1 милиарда до 668,9 милиарда долара през 2020 г. От началото на 2025 г. тя се е увеличила с 12%, достигайки 1,5 трилиона долара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com