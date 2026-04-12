Автопилотът влиза в Европа! Нидерландия пусна Тесла да кара сама

Нидерландия направи крачка, която може да промени правилата на движение в цяла Европа, след като разреши на автомобилите с марка Тесла да се движат със активирана функция за автономно шофиране. Решението идва със строгото условие водачът да остане зад волана и да следи системата във всеки момент, готов да поеме контрол.

Това е първият подобен пробив на европейска територия и сигнал, че континентът започва да наваксва спрямо САЩ. Въпросът вече не е дали, а кога подобни технологии ще станат масови.

Разрешението обхваща системата FSD Supervised - режим, при който автомобилът поема ключови функции като управление, спиране и паркиране, но не освобождава напълно човека от отговорност. Водачът остава задължен да наблюдава ситуацията и да реагира при всяко отклонение. Това поставя граница между асистирано и напълно автономно шофиране, която засега остава ясно очертана.

От властите в Нидерландия подчертават, че решението може да бъде първа стъпка към по-широко въвеждане на подобни системи в Европейския съюз. Ако експериментът се окаже успешен, моделът може да бъде приложен и в други държави, което би ускорило навлизането на автономните технологии на континента.

Решението следва вече утвърдена практика в САЩ, където подобни системи се използват при същите ограничения. Европа обаче до момента беше значително по-предпазлива, което прави хода на Нидерландия още по-значим.

Паралелно с това автомобилната индустрия се готви за следващия етап. От „Фолксваген“ вече обявиха планове за серийно производство на напълно автономен модел от 2027 година - ID. Buzz AD, който ще се произвежда в Хановер. В завода вече тече предсерийна фаза, която според компанията бележи прехода от експерименти към реална индустриализация на автономната мобилност.

Така Европа навлиза в нова ера - първо със системи под наблюдение, а след това и със автомобили, които изцяло ще поемат контрола. Въпросът вече не е дали машините ще карат вместо нас, а колко скоро ще стане това.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com