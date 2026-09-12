Всичко за Автопилот

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Симпатягата Ford EcoSport

Симпатягата Ford EcoSport

Не знам за вас, но на мен компактните кросоувъри много ми харесват. Симпатични, удобни, щадящи бюджета. Макар предимството им да е в града, извън него...

31 май | 19:00
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Peugeot 508 с автопилот

Peugeot 508 с автопилот

Първите системи за автономно управление на автомобила, разработени от групировката PSA Peugeot Citroen, ще дебютират в новото Peugeot 508. Това заяви...

02 юни | 22:15
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