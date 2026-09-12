Автопилотът влиза в Европа! Нидерландия пусна Тесла да кара сама
Шофьорите вече могат да активират системата, но под строг надзор
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Шофьорите вече могат да активират системата, но под строг надзор
Измислени са начини за улесняване на дейността на пилотите
Ето какво се случи
VW Commercial Vehicles, подкрепена от Mobileye, има за цел да предостави на своите електрически автомобили ID. Buzz със система за автопилот от ниво 4
160 хил. собственици на електромобили Tesla вече имат достъп до програмата за бета-тестване на новите версии на FSD в САЩ и Канада
Шофьор включил на автопилот и останал изумен
Не знам за вас, но на мен компактните кросоувъри много ми харесват. Симпатични, удобни, щадящи бюджета. Макар предимството им да е в града, извън него...
Първите системи за автономно управление на автомобила, разработени от групировката PSA Peugeot Citroen, ще дебютират в новото Peugeot 508. Това заяви...
Холандските кралски авиолинии KLM са предупредили другите компании, ползващи самолети Airbus, че има проблем в автопилотната система на A320. Това пиш...
Изчезналият самолет, изпълняващ полет MH370 на Малайзкийските авиолинии, е много вероятно да е бил на автопилот, когато му е свършило горивото и се е...