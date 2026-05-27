В Белия дом побесняха. Пълна измислица!

Белият дом определи като „пълна измислица“ информацията на иранската държавна телевизия за рамково споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде АФП.

Иранската медия съобщи по-рано, че разполага с проект на меморандум за разбирателство, който предвижда САЩ да прекратят морската блокада срещу Иран и да изтеглят силите си от района на Персийския залив.

„Този материал на контролираните от Иран медии не е верен, а меморандумът, който те „публикуваха“, е пълна измислица. Никой не бива да вярва на това, което разпространяват иранските държавни медии. Фактите имат значение“, заявиха от Белия дом в публикация в X.

Администрацията също така разкритикува американски медии за това, че са отразили иранските твърдения.

