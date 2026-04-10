Обявиха код червено за Исламабад. Мистерия с преговорите

В пакистанската столица Исламабад е обявено най-високото - червено ниво на тревога, преди очакваните исторически мирни преговори между САЩ и Иран.

Исламабад вече обяви петък за неработен ден с цел сигурност. Повече от 10 000 сили за сигурност са разположени в града като част от многопластова система, съобщи вестник Dawn.

Делегациите на двете страни се очаква да пристигат днес в пакистанската столица и да проведат подготвителни срещи и консултации на високо равнище. Белият дом потвърди, че същинските преговори стартират в събота сутрин местно време.

Очаква се иранската делегация да бъде ръководена от външния министър Абас Арагчи, а американската – от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Военни и рейнджъри поеха специален контрол върху зоната в Исламабад, в която се намират комплекса от правителствени сгради и дипломатическия анклав. Всички пътища, водещи към района, са блокирани. Подразделения на силите за бърза реакция са разположени на различни точки.

Министърът на вътрешните работи Моксин Накви прегледа мерките за сигурност, предприети срещу чуждестранни високопоставени лица по време на срещата, заяви Министерството на вътрешните работи в изявление на X.

За Пакистан е голяма чест да проведе американско-иранските преговори, каза министърът. Той инструктира съответните органи да предприемат "всички възможни мерки за осигуряване на гостоприемство" и безопасността на пристигащите делегации.

"Оперативен щаб е създаден съвместно с Министерството на вътрешните работи," каза Накви.

Допълнителни постове на пътната полиция са разположени по всички основни пътища на града с над два милиона жители.

Избрани са отделни маршрути за движението на американските и иранските преговарящи в Исламабад.

На личната охрана на висшите служители ще бъде забранено да носят каквито и да било джаджи, включително мобилни телефони и електронни часовници.

Представители на администрацията на столицата също предприеха допълнителни мерки за осигуряване на работата на пожарната служба и линейките.

Пакистанският вицепремиер и външен министър Мохамед Исхак Дар заяви, че авиокомпаниите са получили инструкции да позволят безвизово пътуване на пристигащите в страната във връзка с американско-иранските преговори в Исламабад.

Хотел „Серена“, където ще преговарят и ще спят делегациите, вече е блокиран от полиция и армия, съобщи The Guardian, позовавайки се на източници.

Според изданието, на гостите, помолени да напуснат хотела, им е обяснено, че той ще бъде „натоварен“ до неделя вечер, съобщи изданието.

Часове преди началото на преговорите обаче играта на нерви продължава, а вече излизат съобщения за възможно замразяване или забавяне на началото поради нови израелски удари в Ливан, които поставят под риск крехкото примирие.

The Wall Street Journal съобщи, че иранската делегация е пристигнала в Пакистан, като се позова на свои източници.

Малко по-късно иранските медии отрекоха това. Техеран официално е уведомил пакистанските власти, че докато не бъде постигнато примирие в Ливан, не планира да участва в мирни преговори с американската страна в Исламабад.

Иранският външен министър Абас Арагчи призова САЩ да направи избор между примирие и продължаване на войната чрез Израел.

Невъзможно е да се комбинират и двете. Светът вижда огромни жертви в Ливан. Топката е в американското поле и целият свят наблюдава дали Вашингтон ще изпълни задълженията си, каза министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com