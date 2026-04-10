Тръмп обяви най-мощния рестарт в света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се случва най-мощния рестарт на отношенията в света.
"Най-мощният рестарт в света!", гласи публикацията на неговата страница в социалната мрежа Truth Social. .
Ръководителят на Белия дом направи това изявление в навечерието на преговорите между американските и иранските делегации в Пакистан.
Резултатите от предстоящите преговори между САЩ и Иран в Пакистан ще бъдат ясни в рамките на 24 часа, каза още той в интервю за The New York Post.
В същото време ръководителят на Белия дом отбеляза, че въоръжените сили на САЩ вече снабдяват военните кораби с доставки, в случай че преговорите се провалят.
Иранската делегация вече е Исламабад, съобщи Иранската държавна телевизионна и радиокомпания (IRIB).
Според информацията тя се води от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, а в нея участват ръководителят на Централната банка на Иран Хемати, секретарят на Съвета за отбрана Али Акбар Ахмадян и министърът на външните работи Абас Арагчи.
Самолетът на вицепрезидента Джей Ди Ванс излетя следобед и се очаква да пристигне в Пакистан, като в американската делегация за също специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя Джаред Кушнер.
Пакистанският премиер Мохамед Шахбаз Шариф тази вечер направи обръщение към нацията. Преговорите между Вашингтон и Техеран в Исламабад започват в събота, 11 април, съобщи той и увери, че пакистанските власти ще положат всички възможни усилия да се проведат успешно разговорите.
