Тръмп обяви най-мощния рестарт в света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се случва най-мощния рестарт на отношенията в света.

"Най-мощният рестарт в света!", гласи публикацията на неговата страница в социалната мрежа Truth Social. .

Ръководителят на Белия дом направи това изявление в навечерието на преговорите между американските и иранските делегации в Пакистан.

Резултатите от предстоящите преговори между САЩ и Иран в Пакистан ще бъдат ясни в рамките на 24 часа, каза още той в интервю за The New York Post.

В същото време ръководителят на Белия дом отбеляза, че въоръжените сили на САЩ вече снабдяват военните кораби с доставки, в случай че преговорите се провалят.

Иранската делегация вече е Исламабад, съобщи Иранската държавна телевизионна и радиокомпания (IRIB).

Според информацията тя се води от председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, а в нея участват ръководителят на Централната банка на Иран Хемати, секретарят на Съвета за отбрана Али Акбар Ахмадян и министърът на външните работи Абас Арагчи.

Самолетът на вицепрезидента Джей Ди Ванс излетя следобед и се очаква да пристигне в Пакистан, като в американската делегация за също специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя Джаред Кушнер.

Пакистанският премиер Мохамед Шахбаз Шариф тази вечер направи обръщение към нацията. Преговорите между Вашингтон и Техеран в Исламабад започват в събота, 11 април, съобщи той и увери, че пакистанските власти ще положат всички възможни усилия да се проведат успешно разговорите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com