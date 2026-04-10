Тръмп с ново смразяващо изказване за Иран!

Иран се занимава с „краткосрочно изнудване“ на държави за преминаване през Ормузкия проток; той няма други „карти“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

„Единствената причина да са живи днес е, че преговарят!“, добави той.

Правителствата на САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня на 8 април.

Преговорите са насрочени за събота, 11 април, в Пакистан. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на предварителните споразумения.

По-рано Тръмп обвини Иран в нарушаване на условията на прекратяването на огъня. Той заяви, че събирането на такси от Иран от танкери, преминаващи през Ормузкия проток, е неприемливо. И подчерта, че Вашингтон и Техеран са се споразумели за други условия на прекратяването на огъня.

Иран спря транзита на танкери през пролива след израелските удари по ливанска територия.

Президентът на САЩ каза в интервю за The New York Post, че американските военни кораби се презареждат в случай на провал на мирните преговори с Иран в Пакистан.

В отговор на въпрос относно перспективите за преговорите, Тръмп отбеляза, че яснотата ще се появи в рамките на около 24 часа и ще стане ясна скоро. Той добави, че в момента се извършва пълно презареждане на оръжията на военните кораби - корабите се въоръжават, каза той, с най-добрите боеприпаси и най-модерните оръжия, превъзхождащи използваните преди.

Тръмп обясни, че Иран е обещал тайно да се откаже от всички ядрени оръжия, но публично продължава да говори за правото си да обогатява уран.

