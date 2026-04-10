Джей Ди Ванс с първи думи за преговорите в Исламабад

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обяви, че очаква преговорите с Иран в Исламабад ще доведат до положителен резултат.

Това съобщи NBC News.

Очакваме с нетърпение преговорите. Надявам се да донесат положителен резултат, каза той пред репортери преди да се качи на "Air Force Two" на авиобазата Андрюс, за да отпътува за Пакистан.

Ако иранците искат да преговарят добросъвестно, ние определено сме готови да им подадем ръка за помощ, ако ще се опитат да ни победят, ще разберат, че нашият преговорен екип няма да приеме това добре, допълни той.

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред NBC, че Вашингтон и Техеран могат да постигнат споразумение за уреждане на конфликта в близко бъдеще.

Белият дом съобщи, че американските преговарящи ще са Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят Джаред Къшнър.

Очаква се преговорите да започнат утре сутрин в Исламабад.

Иранците все още не са потвърдили, че ще пристигнат в Пакистан.

Агенция Tasnim, позовавайки се на информиран източник, по-рано съобщи, че иранският външен министър Абас Арагчи и председателят на иранския парламент, които са част от преговорната група, са в Техеран, където активно изпълняват държавните си задължения.

