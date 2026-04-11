Обратното броене в Исламабад започна. Три сценария за развръзка

Предварителните разговори в Исламабад приключиха, точно в 15 00 часа българско време започват преките.

САЩ и Иран проведоха косвени разговори в Исламабад, след това започват преговорите, които ще се проведат директно, съобщи саудитският телевизионен канал Al Hadath, които ще се проведат на 3 места в хотел Серена в столицата на Пакистан.

Преговорните екипи

Преговорният екип от САЩ включва вицепрезидента Джей Ди Ванс (той го ръководи), специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя на американския президент - бизнесмена Джаред Къшнър и адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ. Това присъствие е категоричен сигнал, че Вашингтон не възнамерява да облекчава натиска.

Иран е представен от председателя на парламента Мохамад-Багер Галибаф (ръководител на делегацията), министъра на външните работи Абас Арагчи, председателя на Съвета за национална сигурност Али Акбар Ахмадян и ръководителя на Централната банка Абдолнасер Хемати.

Общо иранската делегация се състои от 70 души – специалисти по икономика, сигурност, енергетика и банкиране, което показва, че Техеран се подготвя за съществен разговор, а не за размяна на любезности.

Исканията на САЩ

Вашингтон настоява главно за две неща - пълно отказване на Иран от ядрените оръжия. Доналд Тръмп го нарече "99% успех" на бъдещото споразумение. Също така незабавно отваряне на Ормузкия проток, без предварителни условия.

Според Тръмп, американските военни кораби, самолети и персонал "ще останат на територията на Иран и около нея, докато реалното постигнато споразумение не бъде напълно реализирано."

Вицепрезидентът Ванс добави, че „ако се опитат да играят с нас, ще открият, че преговарящият екип не е много отзивчив."

Планът на Иран

Техеран дойде в Исламабад със собствен документ. Това е структурирана програма, която обхваща всички аспекти на конфликта – от военната сигурност до финансовото възнаграждение.

Настоява се да няма повече военна агресия срещу Иран, да се поддържа иранския контрол над Ормузкия проток, признаване на правото на Иран да обогатява уран за мирни цели, премахване на всички първични санкции на САЩ, премахване на вторичните санкции,

прекратяване на всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран, оттегляне на резолюциите на Управителния съвет на МААЕ, изплащане на обезщетение за военни щети и изтегляне на бойните сили на САЩ от региона

Ръководителят на иранската делегация Галибаф заяви: "Имаме добри намерения, но не им вярваме. Ако Съединените щати възнамеряват да използват диалога за безплодна украса и измама, тогава Техеран ще даде остър отговор."

Ключовият момент

Дори бегъл поглед към исканията на страните показва голямо противоречие. САЩ искат пълното ядрено разоръжаване на Иран и отварянето на пролива сега. Иран настоява да признае правото си да обогатява уран, премахва санкциите и изтегля американските войски преди съществен разговор.

Основен е и конфликта около Ливан. Техеран настоява примирието да се прилага и за израелските удари срещу Хизбула. Вашингтон отрича това.

Според международните наблюдатели са възможни 3 сценария:

Сценарий 1. Частично удължаване на примирието (най-вероятно) – 70-80%.

Страните не са готови за цялостно споразумение. Разликата по фундаменталните въпроси е твърде голяма. Въпреки това никой не желае незабавно подновяване на войната – поне не публично. Най-реалистичният изход е споразумение за удължаване на примирието с още две или три седмици заради "продължаващи консултации".

Това ще даде време както на Тръмп, така и на новото ръководство на Иран да се подготвят за следващия кръг, или пък за ескалация.

Сценарий 2. Провал и възобновяване на военните действия.

Рискът все още остава висок за такъв сценарий - 55-60%. Причината е, че концентрацията на американските сили в региона не намалява, а и всяка провокация, като инцидент в Ормузкия проток или нова атака срещу цели в Ливан, може мигновено да разруши примирието.

Сценарий 3. Рамково споразумение (малко вероятно, но възможно – 15-20%.

Теоретично страните могат да се споразумеят за принципите на бъдещо споразумение, като отложат най-спорните въпроси за по-късно.

Например, Иран се съгласява на по-строг мониторинг от страна на МААЕ в замяна на частично премахване на санкциите и размразяване на активите.

Въпреки това, подобна стъпна изисква поне една от страните да направи сериозни отстъпки, за които нито Вашингтон, нито Техеран все още са готови.

Затова и никой не очаква чудо от Исламабад, а преговорите там се оценяват като тактическа пауза, която е възможно да донесе впоследствие стратегически пробив.

Развръзката

Преговорите се очакват да продължат до 15 дни, но ключовите сигнали ще се появят в първите 48-72 часа. Ако страните успеят поне да се споразумеят за удължаване на примирието и създаване на работни групи по спорни въпроси, това ще се счита за добър успех.

Ако делегациите се разпръснат без да постигнат нищо, възобновяването на военните действия ще бъде въпрос на дни, а не седмици.

Докато двете страни преговарят, светът е притихнал в очакване на новини, защото и цените на бензина, и стабилността в Близкия изток, и глобалната сигурност, зависят от резултата от тези преговори.

Големият въпрос, на който Исламабад 2026 трябва да даде отговор, е – това началото на края на конфликта ли е или пролог към най-горещия му период.

За вицепрезидента Ванс преговорите между САЩ и Иран на 11 април в Исламабад могат да бъдат решаващ момент в кариерата му, написа Bloomberg. Успешна сделка може драматично да укрепи репутацията на Ванс като независим играч на световната сцена и да засили позицията му преди потенциалната президентска кампания през 2028 г. Провалът, напротив, може да подкопае статута му в администрацията и да го направи един от основните отговорни за провала на опита да се сложи край на тази непопулярна война.

