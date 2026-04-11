Първи горещи новини от Исламабад

Пакистанският външен министър Исхак Дар изрази днес надежда САЩ и Иран да имат конструктивен подход в мирните преговори, предаде Ройтерс.

Малко по-рано агенцията съобщи за пристигането в пакистанската столица Исламабад на американската делегация, оглавена от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Късно снощи бе обявено пристигането в пакистанската столица на иранската делегация начело с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

Министър Дар за пореден път изтъкна желанието на Исламабад да продължи да съдейства на страните да намерят трайно и стабилно решение на конфликта, се казва в изявление на пакистанското външно министерство.

Около 190 чуждестранни журналисти са получили акредитация да отразяват преговорите в Исламабад, съобщи за ТАСС пакистанското министерство на информацията и телекомуникациите. Журналистите ще предават от конферентния център "Мохамед Али Джина". Достъпът до "червената зона", където се намира комплексът от правителствени сгради, е блокиран, поради което властите са осигурили за журналистите автобуси до конферентния център.



