Смяна на гумите. Тесла и половина!

Около 120 лева ни струва смяната на летните със зимни гуми, показа проверка на "България Днес".

Тарифата е за най-масовите автомобили, които се движат с гуми от 17 цола, като сметката показва, че даваме средно по 30 лева на колело.

Справка сочи, че поскъпването е с 20-ина лева за една година, или с около петачка на колело.

Във финалното заплащане не са включени баланс, поставяне на тежести и изправяне на джанти, ако са били изкривени по разбитите български пътища. Препоръчително е след смяна на гуми да направите и реглаж на автомобила, като цената може да надмине 100 лева. Това се прави, за да се види дали няма изкривяване на преден или заден мост на колата, което може да доведе не само до по-бързото износване на гумите, но и до покачване на разхода на гориво.

Според Закона за движение по пътищата от 15 ноември до 1 март всички автомобили в България трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или гуми с дълбочина на протектора не по-малко от 4 мм. Това означава, че можете да шофирате с всесезонни гуми или дори с летни, но грайферът им да отговаря на изискванията.

И все пак имайте предвид, че последните две опции не са препоръчителни, защото каучукът на тези гуми не е подходящ за студените месеци.

