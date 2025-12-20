Работа по празниците. Ето колко ще се заплаща

До с 100% увеличение при работа в празничните дни.

Как ще се плаща за работа през почивните дни, обяснява Величка Микова, национален секретар на КНСБ, пише Pariteni.bg



„Официалните празници са установени с разпоредба на Кодекса на труда. Хората, които се налага да работят по време на официални празници, трябва да получат увеличено възнаграждение.

Тази година за Коледа и Нова година има допълнителни почивни дни във връзка с влизането на България в еврозоната – 31 декември и 2 януари (неприсъствени), но те не са официални празници. Според КТ официалните празници са 24, 25 и 26 декември и 1 януари“, уточни Микова.

Тя обясни, че има разлика в заплащането по време на неработни дни и по време на официални празници.



„Ако работим по време на официален празник и тази работа не е извънреден труд, тя се заплаща със 100% увеличение. Ако съм работник и имам график и ми се пада да работя на 31 декември, което тази година е почивен ден, ще си получа възнаграждението, което ми се дължи, както и 75% над въпросното възнаграждение за деня“, каза тя.

