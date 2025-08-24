Най-продаваните коли в Европа. Тежък удар за Тесла

След като през последните 3 месеца Renault Clio бе най-продаваната нова кола в Европа, сега на върха отново се завърна Dacia Sandero.

В топ 10 на класирането има три модела на Renault Group и цели четири на Volkswagen Group.

Dacia Sandero отново е най-популярният автомобил в Европа

По данни на аналитичната компания DATA FORCE, обхващаща 99,9% от европейските пазари (ЕС, ЕАСТ и Великобритания, анализът не включва само Кипър), през юли 21 040 шофьори са решили да закупят новата Dacia Sandero на Стария континент. Въпреки спада от 7,9% на годишна база, това позволи на румънския модел да се върне на позицията на лидер в продажбите. Sandero детронира Renault Clio, което беше лидер в класацията през последните три месеца. Френският хечбек падна чак до 9-о място с резултат от 14 341 регистрации (-4,5% на годишна база).

Страхотен резултат записва Volkswagen T-Roc, който през юли се изкачи на 2-ро място в списъка на най-популярните нови автомобили в Европа с 20 737 продажби (ръст от 8,2% на годишна база). Третото място в класацията на най-продаваните нови автомобили на Стария континент заема Toyota Yaris Cross - 16 983 регистрации (-1,8%).

В първата петица по продажби влизат още новият Volkswagen Tiguan (16 209 регистрации, +7,9% на годишна база) и Volkswagen Golf (15 615, +14% на годишна база). След тях се нареждат Skoda Octavia (15 361, +19,4%), Kia Sportage (14 909, -4,6%), Dacia Duster (14 847, -6,3% ), Renault Clio (14 341, -4,5%) и Opel Corsa (14 035, +4,9%).

Европейците изхвърлиха Tesla зад бода

Въпреки че топ 50 на най-продаваните нови автомобили в Европа през юли включва няколко електрически модела, като Skoda Elroq (33-то място) или Volkswagen ID.3 (43-то), няма нито един модел на Tesla. Общите продажби на американския производител са спаднали в Европа с 37% на годишна база.

Глобалният хит по продажбите на Tesla - Model Y, e избран от едва 5915 купувачи на Стария континент в Европа през юли (-40% на годишна база) и беше класиран на чак на 60-та позиция в класацията.

