Страната, която е рай за електрически автомобили

Броят на електрически автомобили в чужбина расте непрекъснато.

Инфраструктурата от зарядни станции не е еднакво добре развита във всички държави в Европа. Проучване на германския автомобилен клуб ADAC показва, че Нидерландия е рай за водачите на електромобили. Почти цялата територия на страната е гъсто покрита от точки за зареждане, като в някои региони има над 200 станции в отсечки от 100 км.

Люксембург, Норвегия, Швеция, Дания и Швейцария също имат много добре развита зарядна инфраструктура, особено в градските райони и по главните пътни артерии.

В други европейски региони обаче водачите на електрически автомобили трябва да бъдат добре подготвени, за да си гарантират, че пътуването по време на почивка няма да се превърне в предизвикателство по отношение на пробега.

В повечето страни от Централна, Източна и Южна Европа има недостатъчно зарядни станции в отдалечени райони и извън големите градове и магистрали. В Италия например северната част на страната е добре покрита от мрежа за зареждане, докато Югът изостава. Франция също има добра инфраструктура в северната част и по туристическия Лазурен бряг, но във вътрешността на страната не е така.

Експертите от ADAC обръщат внимание на водачите да планират внимателно пътуванията на Балканския полуостров поради ограниченото наличие на зарядни станции.

Друга препоръка е да се проучат предварително местните изисквания за плащане с дебитни или кредитни карти, приложения или други опции.

