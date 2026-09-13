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Само за 5 години кралството засади 159 милиона дървета
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Само за 5 години кралството засади 159 милиона дървета
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