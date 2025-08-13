Станкулова посочи къде ще е раят в четвъртък

Не навсякъде ще е жега на 14 август, четвъртък. Очаква ни още един ден без валежи и с температури близки до обичайните за август, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

До обяд над цялата страна ще бъде предимно слънчево. Следобед над южна България ще се появи разкъсана облачност, но ще бъде без валежи. В северните и източните райони ще духа умерен източен вятър. Показанията на термометрите ще останат почти без промяна и максималните ще достигат от 30 градуса на североизток до 36 - 37 градуса в крайните югозападни части, обясни тя.

По Черноморието ще духа силен североизточен вятър, който ще задържа температурите до около 30 градуса. През целия ден ще бъде слънчево, а морската вода остава около 26 - 27 градуса.

Далеч от горещото време ще останат и планините. Температурата на 1500 м височина няма да превишават 25 градуса, като допълнителна прохлада ще носи и умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват следобед в Рило-родопския масив, но няма да вали.

До края на тази седмица времето в страната ще остане слънчево с максимални температури от 30 до към 35 градуса. Все още ще духа североизточен вятър.

В началото на следващата седмица времето ще бъде нестабилно. В понеделник гръмотевични бури се очакват в северозападна България, а във вторник и в южните райони на страната. Има опасност и от градушки. Дневните температури слабо ще се понижат, обясни Никол Станкулова=

