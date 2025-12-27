Къде отиде Карлос Насар?

Карлос Насар се отдаде на почивка заедно с любимата си.

Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар заедно с приятелката си - волейболистката Александра Костадинова често споделят снимки от ежедневието си в социалните мрежи.

Александра Костадинова е волейболистка, с която Насар споделя обща страст към спорта и ЦСКА, като двамата изглеждат щастливи заедно.

Двамата щастливи влюбени са споделили последно снимки от зимен курорт, като са написали,че са в рая.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com