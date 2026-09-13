Къде отиде Карлос Насар?
Двамата щастливи влюбени са споделили последно снимки от зимен курорт
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Двамата щастливи влюбени са споделили последно снимки от зимен курорт
Освен като разпознаваем европейски зимен курорт, планинският град се рекламира и като място за лятна почивка.
Чужденци готвят капама и боб, гледат филми до лифтовете на огромни екрани