Ванга отворила очите на Бай Тошо за вълшебен рай у нас

Един архитектурен шедьовър. Някога символ на тоталитарния лукс, сега тя е потънала в разруха.

Падаща мазилка, счупени стъкла, захвърлени на пода внушителни полилеи от оловно стъкло са част от гледката в рушащата се от години резиденция "Перла".

Построена специално за Тодор Живков и дъщеря му Людмила по съвет на Ванга, мястото е един от най-мащабните архитектурни проекти за времето си, предава novinite.bg.

Със задачата да проектира резиденция на брега на морето се заема арх. Михаил Соколовски. Сградата е построена изцяло за нуждите на семейството на Живков. За разлика от Евксиноград, имотът в Приморско не е предвиден за държавни срещи и прием на съветски лидери. Висши членове на Политбюро в отсъствието на Първия също не се допускат. Предвидена е за не повече от 10 - 15 човека и затова е построена по-скоро като вила, а не по подобие на други резиденции.

Тато неслучайно решава да построи морска резиденция именно на това място. Случва се след съвет на баба Ванга.

Пророчицата от Петрич знаела, че любимото място на Людмила Живкова е плажът Аркутино. Дъщерята на Живков неведнъж споделяла пред нея, че намира вътрешeн покой в близост до морето.

Усетила нуждата и на семейството на Тато, тя споменава първо пред Людмила, а след това и пред Живков за магичното място. Според легендите при строежа на "Перла" са поставени специални подземни въздуховоди, които да отвеждат свежия планински въздух в самите помещения.

Строителството продължава близо две години и резиденцията е официално открита през 1978 г.

Резиденцията разполага с пълен домакински и охранителен персонал на щат към Държавна сигурност.

В спомени на архитекта на проекта Михаил Соколовски е записано, че Тато му е имал пълно доверие, а след това наредил обзавеждането да бъде по вкуса на дъщеря му Людмила. Живков сам е признавал, че за съжаление наследницата му не е успяла да почива в новопостроената резиденция. Тя си отива само три години след откриването на морската вила и предпочитала Царска Бистрица в Боровец.

