Рай за златотърсачките! Кое е гаджето на тенис шампиона Иван

Все повече се усилва шумотевицата около Иван Иванов и Александър Василев.

Това са новите звезди на българския тенис и славни наследници на гордостта ни в този спорт Григор Димитров.

Навръх празника Съединение двете момчета играха финал на един от най-престижните турнири в света - US Open, резултатът от който при всички положения щеше да бъде победа за България.

Това бе и най-големият подарък за самочувствието на страната ни на големия празник 6 септември. В крайна сметка Иван, който бе №1 при юношите и на "Уимбълдън", стана шампионът при момчетата и на Откритото първенство на САЩ, а Сашо остана негов подгласник.

"Ти си моят шампион!" С тези думи се обърна към любимото си момче Александър Василев половинката на тенисиста. Първият братовчед на легендата Григор Димитров /майките на двамата са сестри/ отстъпи с 0:2 сета на Иванов в спора за трофея. Оказва се Сашко има своята нежна подкрепа през цялото време.

"България Днес" научи, че гаджето му се казва Виолета Дянкова. 18-годишният плевенчанин и чаровната му приятелка са неотлъчно заедно и тя първа го утешава след загубения финал. Тя следва в Юридическия факултет на Софийския университет, като сега ще бъде във втори курс.

Различна е ситуацията на нежния фронт при юношеския шампион Иван, който през октомври ще навърши 17 години. Той живее, тренира и учи в популярната академия на тенис легендата Рафаел Надал в град Манакор на остров Майорка.

Там графикът му е строго фиксиран по часове и на този етап няма време за гаджета. Пред американските журналисти след триумфа си Ванката коментира:

"Мисля, че играх страхотно и нашите мeчти се сбъднаха. Срещнахме се с Александър на финала. Изцяло български финал и изцяло българска публика. Щастлив съм, че това се случи и съм много щастлив, че днес победих.

"Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате." Шампионът бе попитан неправилно и за връзката си с Григор Димитров.

"Мисля, че имате грешка - не сме роднини. Не съм този човек. Александър е. Да имаме пример като Григор в България и човек за подражание е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме", сподели Иванов.

