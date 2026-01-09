Лек натиск върху еврото на валутните пазари

Курсът на еврото леко отслабва спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, показват данни на германски финансови сайтове. Единната европейска валута се разменя за 1,1646 долара, което е понижение от около 0,1 процента спрямо нивата от късните часове на предходната сесия.

Пазарните участници подхождат предпазливо към търговията с евро на фона на очакванията за нови макроикономически данни от САЩ и еврозоната, които могат да дадат по-ясна посока за бъдещата парична политика. Анализаторите отбелязват, че движението е в рамките на обичайните дневни колебания и засега не сигнализира за промяна в по-широкия валутен тренд. В същото време щатският долар запазва подкрепа от стабилните очаквания за американската икономика.

Вчера Европейска централна банка определи референтен курс на еврото от 1,1684 долара. Разликата спрямо текущите нива показва лек натиск върху европейската валута, но без признаци за по-дълбока корекция на този етап.

