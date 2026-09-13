Еврото отстъпи пред долара, пазарите усетиха нов натиск
Единната валута се задържа около 1,161 долара, докато скъпият петрол и очакванията за лихвите подкрепят американската валута
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Единната валута се задържа около 1,161 долара, докато скъпият петрол и очакванията за лихвите подкрепят американската валута
Курсът остана почти без промяна, но решението на ЕЦБ може да даде нова посока на валутните пазари
Европейската валута се търгува над вчерашния референтен курс на ЕЦБ, а пазарите очакват нов сигнал за лихвите
Курсът се задържа около 1,16 долара за евро, без резки промени на валутните пазари
Единната валута се движи около 1,166 долара, а спрямо франка и британската лира също няма големи промени
Единната валута се изкачи до 1,1703 долара, докато инвеститорите остават скептични към действията на Вашингтон на облигационния пазар
Американското финансово министерство удвоява обратното изкупуване на дългосрочни облигации в опит да успокои пазарите
Единната валута се движи около 1,1525 долара, докато пазарите чакат ключови данни от САЩ
Единната валута се търгува около 1,153 долара, след като Федералният резерв остави лихвите без промяна
Единната валута остана около 1,145 долара, докато неясните сигнали от Федералния резерв разколебаха инвеститорите
По-слабата европейска валута може да оскъпи суровините и стоките, плащани в долари
Доларът остава под натиск след по-слабата инфлация в САЩ, но войната с Иран ограничава загубите му
Напрежението в Близкия изток и скъпият петрол ограничават движението на двете водещи валути
Франкът, британската лира и йената взеха преднина, въпреки че единната валута се задържа над 1,14 долара
Курсът се повиши с 0,15 на сто спрямо вчерашните нива, без признаци за резки валутни сътресения
Сутрешната търговия започна спокойно, но единната валута отслабна леко спрямо лирата, франка и йената
Сутрешната търговия във Франкфурт премина без голямо движение, а курсът остана около 1,1365 долара
Единната валута се разменя за 1,1434 долара, докато поскъпва спрямо лирата и швейцарския франк
Пазарите следят движението на единната валута след референтния курс на ЕЦБ от 1,1617 долара
Еврото отстъпи леко във Франкфурт, докато напрежението в Близкия изток засили търсенето на валути убежища