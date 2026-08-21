Еврото отново поскъпна, а доларът усеща натиска от американския дълг

Еврото продължи да печели позиции спрямо щатския долар и тази сутрин във Франкфурт достигна 1,1703 долара, което е повишение от 0,19% спрямо края на предходната сесия. Единната валута се движи близо до най-високите си равнища за последните три месеца, докато доларът е под натиск заради тревогите около огромния американски дълг и състоянието на пазара на държавни облигации.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1681 долара за евро. За седмицата доларът се насочва към спад от около 0,9%, а еврото - към ръст от близо 1%, предаде Ройтерс.

Вашингтон успокои пазара само за кратко

Американското Министерство на финансите удвои размера на обратното изкупуване на дългосрочни облигации до поне 4 млрд. долара на операция, след като доходността по 30-годишния дълг достигна най-високи стойности от 2007 г. Първоначално ходът донесе облекчение, но още на следващия ден доходността отново тръгна нагоре.

Инвеститорите се опасяват, че обратното изкупуване може да спечели време, но не премахва причините за напрежението - високите бюджетни дефицити, инфлацията и американския държавен дълг, който вече надхвърля 40 трлн. долара. Финансовият министър Скот Бесент дори остави отворена възможността обемът на изкупуваните облигации да бъде увеличен отново.

Еврото се възползва от слабостта на американската валута

Натискът върху долара не е ограничен само до двойката с еврото. Индексът, който измерва американската валута спрямо кошница от шест основни валути, се намира близо до тримесечно дъно, докато британският паунд също се приближи до шестмесечен връх.

Пазарите ще следят дали американските власти ще предприемат нови действия за успокояване на облигационния пазар. Ако съмненията около дълга и бюджетния дефицит на САЩ се задържат, натискът върху долара може да продължи да подкрепя еврото.