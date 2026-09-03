Еврото укрепва спрямо долара. Движението остава спокойно

Еврото поскъпва леко спрямо долара и британската лира в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, като движенията на основните валутни двойки остават лимитирани. Към сутрешните часове единната европейска валута се търгува около 1,160 долара, което е повишение с приблизително 0,09%. Спрямо британската лира еврото също прибавя около 0,10% до 0,860 лири. Единственото отстъпление е срещу швейцарския франк, където курсът се движи около 0,941 франка за евро.

Доларът остава около границата от 1,16

В сряда Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1578 долара за едно евро. Сутрешното движение днес връща единната валута над границата от 1,16 долара.

Пазарните данни показват, че през последната седмица двойката евро-долар се движи в сравнително тесен диапазон. Най-високото ниво е било около 1,1655 долара, а най-ниското - близо до 1,157 долара за евро. Към 3 септември средният пазарен курс остава около 1,160 долара.

Еврото печели срещу лирата, но отстъпва на франка

Спрямо британската лира тенденцията тази сутрин също е възходяща. Единната валута поскъпва с около 0,10% и достига приблизително 0,860 лири за евро.

По-различно е движението спрямо швейцарския франк. Еврото губи около 0,11%, а котировките се движат около 0,941 франка. Данните от европейските финансови пазари също показват курс близо до това равнище в ранната търговия на 3 септември.

Ден по-рано движението беше в обратната посока - еврото отслабна спрямо долара и лирата, докато поскъпна срещу швейцарския франк. Това показва, че в началото на септември основните валутни двойки продължават да се движат в тесни граници, без големи еднодневни промени.