Тихото движение на еврото скри по-голямо напрежение зад долара

Еврото остана почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната търговия във Франкфурт. Единната валута се разменяше за около 1,145 долара, след като Федералният резерв запази основните лихви и не даде ясна посока за следващите си решения. Доларът се стабилизира слабо, подкрепен и от новата военна ескалация между САЩ и Иран.

Еврото задържа позициите си

Курсът на еврото се понижи минимално в сравнение с предходната сесия. Европейската централна банка беше определила референтен курс от 1,1380 долара за евро, спрямо 1,1367 долара ден по-рано.

Разликата между официалния референтен курс и котировките в междубанковата търговия се дължи на часа на тяхното определяне и на постоянното движение на валутния пазар. ЕЦБ публикува референтните си стойности веднъж дневно, докато търговията продължава почти денонощно.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест водещи валути, се повиши с 0,1 на сто до 100,93 пункта. Допълнителна подкрепа дойде от съобщенията за американски въздушни удари срещу десетки цели в Иран, които повишиха търсенето на долари като относително сигурен актив.

Уорш остави пазарите без ясен отговор

Федералният резерв запази целевия диапазон на основната си лихва между 3,5 и 3,75 на сто. Решението обаче разкри сериозно разделение, след като трима членове на комитета подкрепиха незабавно повишаване на лихвите.

Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш не даде категоричен сигнал дали през следващите месеци ще последва ново затягане на паричната политика. Именно липсата на ясна насока разтревожи част от инвеститорите, които очакваха по-твърда позиция заради устойчивия инфлационен натиск.

„Въпреки трите гласа против, подкрепили повишаване на лихвените проценти още през юли, Уорш не даде сигнал, че предстои ново затягане“, коментира пазарният анализатор Фабиен Йип от Ай Джи.

Според него централната банка рискува да създаде съмнения дали може да задържи дългосрочните инфлационни очаквания под контрол. Доходността по 30-годишните американски държавни облигации достигна най-високото си равнище от близо две десетилетия, което показва нарастващата цена на дългосрочното финансиране.

Анализаторите се разделиха за долара

Стив Енгландър от „Стандарт Чартърд“ очаква Федералният резерв да запази лихвите без промяна, но предупреди, че пазарите могат да реагират негативно, ако се затвърди впечатлението, че банката не предприема необходимите мерки срещу инфлацията.

Други анализатори смятат, че настоящото отслабване на долара ще бъде временно. От Ейч Ес Би Си очакват американската валута да възстанови част от загубите си, подкрепена от устойчивостта на икономиката и вероятността Федералният резерв все пак да бъде принуден да повиши лихвите.

На пазара на криптовалути движението беше по-ясно изразено. Биткойнът поскъпна с 0,9 на сто до 64 020 долара, а етерът прибави 1,1 на сто и достигна 1903 долара.

Така еврото запази относително спокойствие, но зад минималната промяна в курса остава големият въпрос за следващия ход на Федералния резерв. Ако инфлацията продължи да се задържа висока, а Уорш отлага повишаването на лихвите, натискът върху долара и американските облигации може да се засили.