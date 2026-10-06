Пълна промяна за емблематичен хотел по морето

Започна реконструкцията на една от най-разпознаваемите хотелски сгради по българското Черноморие – Grand Hotel Varna в курорта „Св. св. Константин и Елена“. Официалният старт на проекта беше даден на 2 октомври, а ден по-рано започнаха продажбите на 120 частни резиденции в комплекса. Очаква се строителните дейности да приключат през 2028 г., пише Money.

Проектът предвижда цялостно преобразяване на комплекса, който ще съчетава частни жилища, бутиков хотел със 72 стаи, СПА и уелнес зона, собствен парк и търговски площи. Амбицията е Grand Hotel Varna да работи целогодишно и да обедини на едно място жилищни, хотелски и обществени функции.

Инвеститор е „Гранд хотел Варна резидънс“ ООД, в което съдружници са „Планекс холдинг“ и „ГХВ-Инвест“. „Планекс“ има над 30 години опит в строителството и реализацията на големи проекти.

По информация на „Капитал“ реконструкцията се финансира и с кредит от 8,5 млн. евро от УниКредит Булбанк, обезпечен с ипотека върху терена и част от сградата. Инвеститорът ще участва и със собствени средства.

Комплексът е разположен върху терен от 20 750 кв. м, а разгънатата застроена площ ще достигне 31 123 кв. м. Предвидени са 120 резиденции с площ между 70 и 410 кв. м. Те ще бъдат отделени функционално от хотелската част и ще имат самостоятелен достъп.

Сред особеностите на жилищата са вътрешни дворове към част от тях, тавани с височина до 4 метра и панорамни гледки към морето. Предвиден е и апартамент с дневна с височина 5 метра, а резиденциите на последния етаж ще предлагат гледка с обхват до 180 градуса.

Жилищата се предлагат с индивидуални оферти

Апартаментите ще се предават завършени „до ключ“ – с готови бани, стени и настилки, индивидуални климатични системи, интериорни врати и подготвени инсталации.

Цените няма да бъдат публикувани, като компанията ще изготвя индивидуални оферти за потенциалните купувачи.

Една от основните концепции е моделът Branded Residences. Той дава възможност на собствениците да разполагат със собствено жилище, като същевременно ползват услуги, характерни за висок клас хотел. Сред тях са денонощна рецепция и консиерж, охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа, почистване, пране и химическо чистене, както и техническа поддръжка.

Собствениците ще могат да заявяват и услуги преди пристигането си, включително предварително зареждане на жилището.

Нов подземен паркинг на две нива ще разполага с над 380 места за собственици и посетители. Паркоместата за собствениците ще могат да бъдат оборудвани със зарядни станции за електромобили по заявка.

СПА, басейни и парк от 15 000 кв. м

Около 2000 кв. м са предвидени за СПА и уелнес зона, която ще включва вътрешен и външен басейн и фитнес.

Комплексът ще разполага и със собствен парк с площ около 15 000 кв. м и алеи за разходка.

На партера ще бъде обособена зона, наречена „Подиумът“, с над 25 търговски и обслужващи пространства. В нея са предвидени ресторанти, магазини, сладкарница и лоби бар.

Част от апартаментите ще могат да бъдат закупени и с инвестиционна цел. За тях е разработена Rental програма, чрез която собствениците ще могат да предоставят имотите си за професионално хотелско управление. Жилищата ще участват в общ приходен пул и ще бъдат управлявани като част от хотелския продукт на Grand Hotel Varna.

Така собствениците няма да трябва сами да организират краткосрочното отдаване на имотите.

Запазват облика на емблематичната сграда

Реконструкцията предвижда максимално запазване на характерния архитектурен облик на сградата. Ще бъдат внедрени високоефективно остъкляване, вътрешна изолация и системи за интелигентно управление, които трябва да повишат комфорта и енергийната ефективност.

След завършването на проекта през 2028 г. Grand Hotel Varna ще обедини хотелска част, частни резиденции, търговски и обслужващи пространства, СПА и зони за отдих. Плановете са комплексът да работи целогодишно.