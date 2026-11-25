Повече пари за отглеждане на деца, по-високо майчинство, нови данъчни облекчения и допълнителни средства за образование. Това са част от мерките, с които правителството предвижда да подкрепи българските семейства през 2027 година. Промените обхващат както младите родители, така и домакинствата с ученици, многодетните семейства и хората, които отглеждат деца с увреждания. Само за увеличението на семейните помощи са заложени допълнителни 72,5 млн. евро, а предвидените данъчни облекчения са с бюджетен ефект от 230,5 млн. евро. Мерките са включени в проектобюджета и съпътстващите го законодателни промени.

Повече пари за всяко дете и по-широк кръг семейства

Една от най-очакваните промени е увеличението на месечните детски надбавки. Според разчетите на Министерството на финансите помощта за семейство с едно дете ще нарасне от 25,57 на 30 евро месечно. При две деца сумата ще бъде 65 евро вместо сегашните 56,25 евро, а при три деца ще достигне 100 евро при настоящи 84,37 евро.

За семейство с четири деца са предвидени 105 евро месечно, като за всяко следващо дете сумата ще се увеличава с още 15 евро. Специалната месечна помощ за всяко дете близнак ще стане 45 евро. Посочените размери за семейства с едно, две, три или четири деца са общи за домакинството, а не за всяко дете поотделно.

Съществена промяна има и в доходните прагове. За пълния размер на детските надбавки средномесечният доход на член от семейството ще може да достига 450 евро вместо досегашните 415 евро. При доход между 450,01 и 500 евро ще се полагат 80% от помощта. Това ще позволи на повече семейства да получават подкрепа, ако изпълняват и останалите законови условия.

За еднократната помощ при бременност и месечната помощ за дете до една година доходният праг също се повишава до 500 евро. Така наред с по-високите суми правителството предвижда да разшири и кръга на подпомаганите домакинства.

До 720 евро при раждане на дете

Осезаемо увеличение се подготвя и на еднократните помощи при раждане. За първо дете сумата ще стане 300 евро вместо 191,74 евро. При второ дете тя ще достигне 720 евро при досегашни 460,17 евро. За трето дете помощта се повишава на 360 евро, а за четвърто и всяко следващо - на 250 евро.

Подкрепата започва още преди появата на бебето. Еднократната помощ при бременност се увеличава от 115,04 на 165 евро. При осиновяване на дете се предвиждат 300 евро вместо сегашните 191,74 евро.

По-висока ще бъде и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по Закона за семейни помощи за деца. Тя нараства от 102,26 на 150 евро. За 12 месеца това прави общо 1800 евро при изпълнение на условията за отпускането й. Тази подкрепа е различна от осигурителното майчинство и е насочена към родители, които отговарят на специалните изисквания за получаването й.

Добра новина има и за родителите, които ползват отпуск за отглеждане на дете през втората година. В Бюджет 2027 е заложено обезщетението да достигне 450 евро месечно при приблизително 399 евро сега. Увеличението е малко над 51 евро месечно.

Още по-съществена е промяната за майките, които предпочитат да се върнат по-рано на работа. Вместо сегашните 50% от обезщетението те ще могат да получават 75%, когато са изпълнени законовите условия. Например през втората година на детето това означава 337,50 евро месечно вместо досегашните приблизително 199,41 евро, отделно от трудовото възнаграждение.

Една от най-значимите новости е увеличението на данъчните облекчения за деца. Промените вече получиха подкрепа на първо четене в Народното събрание на 11 ноември.

За семейство с едно дете ще може да се намалява годишната данъчна основа с 5000 евро, при две деца - с 10 000 евро, а при три и повече - с 15 000 евро. При 10-процентната ставка това означава максимално спестяване на данък съответно до 500, 1000 и 1500 евро годишно. За дете с увреждане данъчното облекчение достига 12 000 евро от данъчната основа, което може да спести до 1200 евро данък.

Към това се добавя и изцяло ново облекчение за детско развитие. Родителите ще могат да приспадат документирани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на непълнолетните си деца. Размерът на признатите разходи ще бъде до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца. Така семейство с три деца би могло да намали годишния си данък с общо до 2100 евро чрез двете облекчения. Реалната полза ще зависи от облагаемите доходи, направените разходи и останалите законови условия.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че в обхвата на новата мярка могат да попаднат разходи за курсове, спортни занимания, учебни пособия и определени здравни потребности.

Повече средства за учениците и студентите

Подкрепата за семействата продължава и след първите години на детето. Еднократната помощ за ученици от първи до четвърти клас и в осми клас ще се повиши от 153,39 на 175 евро. Тя е предназначена да облекчи разходите около началото на учебната година и се предоставя по установените правила.

В проектобюджета са заложени и допълнителни 36,2 млн. евро за безплатни учебници от първи до дванадесети клас. За стипендиите на учениците в гимназиален етап се предвиждат още 5 млн. евро, което ще позволи увеличение с 20%. Допълнителни 10 млн. евро са насочени към професионалното и техническото образование.

Предвидени са и 27,3 млн. евро за студентски стипендии, столове и ремонти на общежития. За родителите, които издържат деца в университетите, това е още една форма на подкрепа чрез образователната система. Отделно е предложена възможност за компенсиране на разходите за електроенергия в ученически и студентски общежития, като тази мярка предстои да бъде обсъдена в парламента.

По-високи помощи за деца с увреждания и подкрепа за уязвимите семейства.

Особено внимание в бюджета е отделено на децата с трайни увреждания. При 90% и по-висока степен на увреждане месечната помощ за родители и определени семейства, които отглеждат такива деца, ще достигне 704 евро вместо сегашните 603,33 евро. При степен от 70% до под 90% тя ще стане 342 евро, а при 50% до под 70% - 281 евро.

Увеличава се и еднократната допълнителна помощ за дете с установено трайно увреждане до двегодишна възраст - от 51,13 на 85 евро. За дете без право на наследствена пенсия от починал родител месечната помощ ще нарасне от 76,70 на 100 евро. За професионалните приемни семейства са предвидени отделни, по-високи размери според степента на увреждане. По-широка социална подкрепа се очаква и за домакинствата с ниски доходи. Линията на бедност през 2027 г. ще достигне 443 евро, като са планирани допълнителни 114,3 млн. евро за свързаните с нея социални плащания. За помощите за отопление са предвидени 132,6 млн. евро.

Сред другите мерки са възможността ваучерите за храна от работодател да достигат 200 евро месечно и повишаването на минималната работна заплата до 660 евро.