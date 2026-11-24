Армения обяви важна новина за един от най-амбициозните транспортни маршрути между Азия и Европа – Средният коридор.

Строителството на железницата през арменската област Сюник, част от проекта TRIPP, ще започне през 2027 г, съобщи заместник-министърът на външните работи и международната търговия на Армения Ван Костанян.

На пръв поглед проектът изглежда далеч от България, но всъщност е пряко свързан с бъдещето на Средния коридор - стратегическия транспортен маршрут, който свързва Китай, Централна Азия и Кавказ с Европа през Каспийско и Черно море.

Именно по тази линия България се утвърждава като една от ключовите входни точки към Европейския съюз чрез пристанищата Варна и Бургас и транспортните връзки към Централна Европа.

Според Костанян подготовката на терена вече е започнала.

Арменското правителство провежда необходимите проучвания за електропреносната инфраструктура и пътната мрежа, а трасето на железницата вече е определено.

„Подготвяме района в Сюник, за да започне директно строителството на железницата. Имаме основните параметри на проекта и предварителните оценки показват, че комбинирането на инфраструктурните дейности ще намали значително разходите и ще осигури по-добра организация на строителството“, заяви заместник-министърът.

По думите му резултатите от възложените проучвания ще бъдат готови през следващите месеци, а 2027 г. трябва да се превърне в година на мащабно строителство и сериозен напредък по проекта.

Защо това е важно за България?

Средният коридор се превръща във все по-значима алтернатива на традиционните евразийски транспортни маршрути. След поредицата геополитически сътресения през последните години интересът на Европа към тази връзка между Азия и Стария континент нараства постоянно.

Всяка нова инфраструктурна връзка по трасето увеличава шансовете повече товари от Китай, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Кавказ да достигат до европейските пазари през Черно море. Това поставя България в изключително благоприятна позиция като логистична врата към ЕС.

Затова железницата в Сюник не е просто регионален проект на Армения. Тя е още едно липсващо звено от голямата транспортна верига, която може да превърне Черноморския регион, включително България, в ключов участник в новата карта на търговията между Азия и Европа.