Армения дава старт на най-важното трасе от Средния коридор към Европа
Започна да строи железницата , която ще свърже Каспийско с Черно море
Следете всички новини, анализи и коментари по темата среден коридор. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Започна да строи железницата , която ще свърже Каспийско с Черно море
Велислава Петрова разговаря с партньори от Централна Азия и Кавказ, София и Букурещ получават 50 млн...
Енергетиката, транспортният коридор между Европа и Азия и икономическите връзки бяха във фокуса на п...