Почина шофьорът на Мазаратито, което се разцепи във Варна

25-годишният Феодор Василев, който пострада изключително тежко при зрелищната катастрофа със синьо „Мазерати“ във Варна, е починал в болницата. Тъжната новина е съобщена от близки до почерненото семейство, пише „Телеграф“.

Младият мъж беше настанен в реанимация с опасност за живота след тежкото произшествие на бул. „Княз Борис I“. Лекарите се бореха за живота му, но въпреки усилията им той е издъхнал вчера.

Катастрофата стана на 14 ноември около 22:51 часа в района на пазарчето в квартал „Чайка“, в посока центъра на града. Мощният спортен автомобил Maserati MC20 напуснал пътното платно и се ударил последователно в дърво, стълб от уличното осветление, храсти и рампа за хора с увреждания. Силата на сблъсъка била толкова голяма, че колата се разцепила, а части от нея, заедно с водача, попаднали в пешеходния подлез до Делфинариума.

Ударите разцепили колата на две

Сигналът за катастрофата е подаден в дежурната част на ОДМВР – Варна в 22:51 часа. Първоначалната информация била за самокатастрофирал автомобил и горящ двигател, като част от машината се намирала в подлеза.

По данни на полицията колата се е движела по бул. „Княз Борис I“ в посока центъра. По неустановени към момента причини тя излязла от пътното платно и последвала поредица от тежки удари.

Първо автомобилът се блъснал в дърво, след това в стълб от уличното осветление. Минал през храсти и инвалидна рампа, преди да се разпадне на части. Предната част на спортната машина се озовала в подлеза, а отломки били разпръснати на десетки метри от мястото на катастрофата.

При сблъсъка двигателят се възпламенил. Снимки и видеокадри от мястото показаха мащаба на разрушенията – смачкани автомобилни части, повреден стълб и разрушена част от рампата и конструкцията на подлеза.

Тежките травми не оставили шанс

Василев бил транспортиран по спешност в болница и настанен в реанимация. Медицинската информация, разпространена непосредствено след катастрофата, сочеше тежки фрактури на ребрата, таза и ръката, както и пневмоторакс.

Състоянието му било критично и с опасност за живота. Въпреки лекарските грижи младият варненец не успял да преодолее тежките последици от травмите.

При катастрофата не са пострадали пешеходци или други граждани. Това е особено важно предвид мястото на произшествието – оживен градски булевард, в близост до пазарчето в квартал „Чайка“ и пешеходен подлез.

Свидетели твърдят за скорост над 150 км/ч

След катастрофата в социалните мрежи се появиха разкази на очевидци, според които спортният автомобил се е движел с изключително висока скорост малко преди удара. Един от свидетелите твърди, че се е разминал с колата и тя е преминала със скорост над 150 км/ч.

Това обаче е свидетелска преценка, а не официално установена стойност. Точната скорост, причината за загубата на контрол и всички обстоятелства около трагедията трябва да бъдат изяснени от разследващите.

Машина с 630 конски сили

Катастрофиралият автомобил е Maserati MC20 – двуместен спортен модел на италианската марка, създаден с акцент върху високите скорости и динамиката. Машината разполага с 3-литров V6 двигател с мощност 630 конски сили и ускорява от място до 100 км/ч за около 2,9 секунди.

Една от особеностите на конструкцията е карбоновият монокок – изключително здрава носеща структура, която обгръща купето и е предназначена да предпазва пътниците при удар. Именно тази конструкция е сред причините автомобилът да предлага високо ниво на защита, но дори тя не може да гарантира оцеляване при толкова тежка поредица от сблъсъци.

Трагичният край на катастрофата отново поставя въпроса за опасността от високата скорост в градска среда. На булевардите не се движат само автомобили – там има пешеходци, велосипедисти, хора, които пресичат, и деца. При подобна загуба на контрол последствията могат да бъдат фатални не само за водача, но и за напълно невинни хора.