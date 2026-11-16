Мистерия с източения басейн. В дъното е служител с мокри дрехи

Мистерията с източването на басейн "Диана", заради което 400 деца не могат да тренират, продължава. Тя бе коментирана и от спортния министър Енчо Керязов в студиото на Нова тв. В дъното на проблема е служител, който бил видян да излиза с мокри дрехи, а след това си пуснал отпуск.

Проблемът е забелязан във вторник, а аз разбрах за него в четвъртък, каза министър Енчо Керязов. 600 000 литра вода са изтекли в канализацията, което попречило на десетки деца да тренират, а национално състезание е отменено. Преди дни той дори заподозря саботаж и съобщи, че е сезирана прокуратурата.

"Загубите не са само загуби на вода, защото тя трудно се затопля", обясни той. В докладната, която министърът получил, пишело, че има служител, който е влязъл в мокрото помещение, после е излязъл с мокри дрехи, а след това си е пуснал три дни неплатен отпуск и в момента няма връзка с него - не отговаря на телефонните обаждания.

„Не казвам категорично, че служителят е направил злоупотреба, но след като получих такава докладна записка, бях длъжен да сезирам прокуратурата. От управителя разбрах, че човекът е твърдял, че не е искал да се стигне дотук и деянието не е било преднамерено”, посочи Керязов.

Министърът призна, че до момента на инцидента помещението с крановете било със свободен достъп. Вече са взети незабавни мерки – вратите се заключват, монтира се постоянно видеонаблюдение, а предстои и подмяна на помпите.

"До този момент няма смислени обяснения от него, казал е на управителя, че не е искал да се стигне дотук", обясни министър Керязов. По случая е сигнализирана прокуратурата.

"Бързо може да се възстанови водата, но не е в това проблемът, а в загряването й", добави той. И уточни, че в рамките на един ден може да бъде източена и напълнена.

Инцидентът засегна пряко над 400 деца от няколко клуба по плуване, синхронно плуване и водна топка, а планирано национално състезание се наложи да бъде преместено в друг столичен басейн. За да се компенсира пропуснатият тренировъчен процес, спортното министерство и управата на басейн „Диана” въвеждат извънреден график.

„Басейнът ще работи всяка неделя до края на годината, за да могат всички състезатели да наваксат пропуснатите тренировки”, обяви Керязов.

Спортният министър беше категоричен, че казусът с басейна е показателен за дългогодишното безстопанствено управление на държавните спортни бази. Той даде пример със спортен комплекс „Септември”, ползван неправомерно с десетилетия без плащане на наем, както и с базата „Спортпалас” във Варна и Зимния дворец в София, където се налагат спешни ремонти.