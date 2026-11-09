Нов кошмар в София. Болница, две училища и хиляди без топла вода и парно

Десетки жилищни сгради, две училища, детска градина и социален център в няколко столични квартала са без парно и топла вода заради поредни аварии по топлопреносната мрежа. Без топлоподаване е и Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“, съобщават от „Топлофикация София“.

От дружеството очакват услугата да бъде възстановена в рамките на днешния ден, 9 ноември. Посочените срокове обаче са ориентировъчни и могат да бъдат променени в зависимост от хода на ремонтните дейности.

Към момента няма официална информация дали прекъсването на топлоподаването е затруднило работата на Спешното отделение на болницата и дали лечебното заведение разполага с алтернативен източник на отопление, съобщава БНР.

Най-много са засегнатите сгради в ж.к. „Красна поляна 1“. Там без парно и топла вода са блокове 16В, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35А, 35Б и 132А, както и сградите на ул. „Одоровци“ № 44 и № 28. Без топлоподаване е и 28. СУ „Алеко Константинов“.

В квартал „Гоце Делчев“ аварията засяга блокове от 243 до 251 включително, както и сгради на ул. „Деян Белишки“ - блокове от 1 до 6 и адреси № 40–42, 46, 52, 54, 56, 60 и 62.

Прекъсване на топлоподаването има и на бул. „Тодор Каблешков“ № 22 и № 24А.

В „Гео Милев“ без парно и топла вода са сградите на ул. „Хемус“ № 10, ул. „Алеко Богориди“ при блок 266 и ул. „Разлъка“ № 5. В „Слатина“ е засегнат блок 24.

В „Младост 1“ проблемът е при блокове 30 и 30А. Прекъсвания има и на бул. „Цариградско шосе“ при блок 30, както и на бул. „Г. М. Димитров“ № 16А.

Сред засегнатите обществени сгради са още 73. СУ „Владислав Граматик“, детска градина № 7 „Детелина“ и Центърът за социална рехабилитация „Благовещение“.

Новите повреди идват след дни, в които хиляди столичани от кварталите „Младост“, „Дружба“ и други райони останаха без парно и топла вода заради аварии и ремонтни дейности по топлопреносната мрежа.

На 11 ноември ръководството на „Топлофикация София“ ще бъде изслушано в Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет.

Очаква се общинските съветници да обсъдят извършените ремонти, забавянията при отстраняването на авариите, сроковете за възстановяване на топлоподаването и компенсациите за засегнатите потребители.