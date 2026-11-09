Рожден ден днес има Александър Морфов

Рожден ден днес празнува един от най-влиятелните, ярки и бележити български театрални и филмови режисьори Александър Морфов. Роден е на 9 ноември 1960 г. в Ямбол. Завършва режисура за драматичен театър и кино в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където по-късно води и свои класове.

Професионалният му път е тясно свързан с Народен театър „Иван Вазов“, където дълги години работи като главен режисьор и артистичен директор. Морфов придобива легендарен статут с мащабните си и иновативни сценични адаптации на класически творби. Неговите емблематични спектакли се превръщат в културни феномени и разпродават салоните с години.

Творческата му визия се отличава с динамика, експресивна визуализация, музикалност и силен метафоричен език. Режисьорът постига международен признат успех, като поставя авторски пиеси на сцени в Русия, Франция, Сърбия, Република Македония, Израел и Румъния. За работата си е носител на десетки престижни отличия, включително множество награди „Аскееър“ и „Икар“, както и висши театрални призове от чужбина. Морфов остава символ на свободния дух, дръзката режисьорска концепция и безкомпромисното си отношение към изкуството.

Днес празнуват още:

Станка Желева, художничка

Борислав Сертов, офицер, бригаден генерал

Роберт Янакиев, актьор

Проф. Георги Михов, учен, инженер по електроника, изобретател

Ангелина Римпова-Петкова, мениджър „Връзки с обществеността“ в УМБАЛ „Софиямед“

д-р Александър Пенев, началник Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, гр.Пещера