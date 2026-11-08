Обрат с автоматите за кафе. Край на монетите

Любителите на кае вече няма да претърсват джобовете си за монети, за да си вземат ароматната напитка от автомат. Оборудваха и кафе автоматите с ПОС-терминали.

Вендинг машините с безкешово плащане са досущ като известните досега. Върху тях просто допълнително се монтира ПОС-терминал. За да се поръча кафе с карта, първо трябва да се даде отметка на самото устройство, а след това да се избере напитката и да се доближи картата до ПОС-а, предаде "Марица".

Вендинг машините работят с карти Visa, Mastercard и др, но по-важното е, че приемат и плащания с пластините за ваучери, които работодателите дават като социална придобивка, уточни Тодор Каназирев, председател на Българската вендинг асоциация. Той допълни, че поради тази причина „модерните“ автомати за кафе и чай се приемат много добре в големите компании с много служители.

По-честа гледка са вендинг машините с ПОС-терминал за храна и студени напитки, защото там все пак става въпрос за по-големи суми. Кафе автомати, на които се плаща с карта, са все още рядкост, допълни Каназирев. Важно е да се уточни, че те подържат и двата вида плащане – и с монети, и с карта.

На първо четене това, че за кафе на самообслужване може да се плаща и с карта не е вдигнало осезателно цените, въпреки че търговците плащат такса за устройството и на банката, през която минават сумите. Нормалното и дългото кафе са по 60 цента, а това със сметана – 70 цента. Капучиното и виенското кафе са по 80 цента.

Ако се премине към изцяло безкешово плащане на вендинг автоматите за търговците има едно голямо предимство – няма да се чудят къде да пласират килограмите центове. Повечето ги обменят в големите хранителни магазини и аптеките, където имат винаги нужда от дребни пари. Уедряването в банка не е най-добрата опция, понеже се удържат такси.