Дунав чака спасение. Стар проект може да върне корабите в реката

Дунав се покачи с повече от половин метър през последните дни, но голямата река продължава да създава сериозни проблеми на корабоплаването. При Русе водният стоеж достигна -71 сантиметра спрямо условната кота нула, като въпреки повишението остава близо до най-ниските измервани стойности. Круизните кораби отсъстват от месеци, а голяма част от търговските плавателни съдове продължават да изчакват или се движат с намален товар, съобщава БНТ.

Според специалистите за възстановяване на нормалните превози са необходими поне още 70 сантиметра вода в критичните участъци.

Корабите чакат още 70 сантиметра вода

Най-сериозни остават затрудненията в районите на Батин, Свищов и Белене. Там максималното допустимо газене на плавателните съдове е ограничено до 1,80 метра, което не позволява нормалното превозване на товари.

„Предвид на товарите, които се обслужват и превозват в този район на реката, е хубаво да има вода над 2 и 50 през критичните райони, за да се осъществяват превозите. Тоест поне още 70 см“, обясни капитан Иван Жеков от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Повишаването на нивото все пак е позволило на близо 100 по-малки плавателни съда, както и на кораби с намален товар, да предприемат плавания. По-големият брой съдове обаче създава предпоставки за струпвания в тесните участъци на реката.

„На местата, които са с ограничени габарити на фарватера и където се налага извършването на провлачване по 2, 3 или по 4 съда, там е най-нормално да се получи струпване на плавателни съдове“, предупреди капитан Жеков.

Служители на речния надзор към „Морска администрация“ ще обхождат критичните участъци с катери. Оператори ще дават указания на капитаните, за да подпомагат безопасното преминаване през най-трудните места.

Замразен проект от миналия век отново на дневен ред

Специалистите посочват, че трайното подобряване на корабоплаването изисква изграждането на хидротехнически съоръжения, които да осигуряват необходимите условия за движение на корабите. Подобни решения обаче изискват значителни инвестиции и продължително строителство.

Валери Иванов от Дунавския драгажен флот в Русе припомни, че България вече е имала планове за такива съоръжения, но тяхното изпълнение е било прекратено.

„Такива имаше проектирани, включително със започнало строителство на хидротехническия комплекс Никопол-Турну Мъгуреле. Дойде 90-та година, по всяка вероятност парите свършихме, замразихме го и го забравихме“, разказа Иванов.

Според него подобен мащабен проект не може да бъде реализиран само по инициатива на България. Необходимо е сътрудничество с Румъния и европейска подкрепа за изграждането на съоръженията.

„Сега е моментът - в Европейски съюз, с братята румънци да се хванем за ръка и да кажем - „Дайте, помогнете!“, призова Валери Иванов.