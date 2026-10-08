Община Русе обединява институциите в очакване на национална рамка за управление на миризмите

Първа работна среща с участието на представители на институции, експерти и заинтересовани организации по темата за миризми на територията на Русе се проведе днес в Заседателната зала на Община Русе.

В събитието се включиха представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите, общински съветници, преподаватели от Русенския университет, представители на юридическата общност и други заинтересовани страни.

По време на дискусията участниците разгледаха внесения за обсъждане в Общинския съвет проект на Наредба за предотвратяване, установяване и ограничаване на обонятелния дискомфорт, причинен от неприятни миризми на територията на общината. Бяха анализирани действащите законови и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда и качеството на атмосферния въздух, както и възможностите за разширяване на правомощията на компетентните органи с цел по-ефективен контрол.

Инициативата за създаване на работна група за нормативни актове за миризмите е на Община Русе и датира от април 2026 г., когато местната администрация отправя покана към редица институции и организации да се включат в обща експертна платформа за търсене на устойчиви решения. Заместник-кметът Никола Лазаров припомни, че още от 2021 г. Община Русе последователно поставя проблема пред Министерството на околната среда и водите, настоявайки за по-ясна нормативна уредба, определяне на конкретни показатели и създаване на ефективни механизми за контрол. През август 2026 г. Общината е получила информация от МОСВ за сформирането на национална работна група, която да анализира възможностите за нормативни решения в съответствие с европейските практики и изисквания.

От РИОСВ съобщиха, че на национално ниво се подготвят законодателни промени, свързани с управление на въздействието от миризми. Очакванията са да бъде внесен закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, като и да се разработи специализирана наредба, която да създаде ясна нормативна рамка и единни механизми за управление на въздействието от миризми в страната.

В рамките на срещата бе постигнато съгласие работната група да продължи своята дейност чрез регулярни заседания, на които да се проследява развитието на националната нормативна уредба и да се обсъждат възможностите за местни мерки. Предстои издаването на официална заповед от кмета за утвърждаване състава на работната група, която ще заседава регулярно, за да гарантира проследяемост на процеса и максимално ефективно сътрудничество между всички институции.