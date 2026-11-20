За първи път в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък беше извършена операция за смяна на тазобедрена става. Интервенцията бележи важна стъпка в развитието на ортопедичната хирургия в лечебното заведение и разширява възможностите за специализирана медицинска помощ в града.



Пациентката е 56-годишна жена от Варна, а операцията е извършена от екип в състав доц. Пройчев, д-р Лучев и д-р Сети.



Новата оперативна дейност създава възможност пациентите от Казанлък и региона да получават специализирано ортопедично лечение на място, без да се налага да пътуват до болници в други градове.



Развитието на общинската болница е сред приоритетите на Община Казанлък, която продължава да инвестира в здравеопазването, подобряването на материалната база и условията за предоставяне на качествена медицинска помощ.