Енергийното обновяване на 21 многофамилни жилищни сгради в Казанлък преминава към активна фаза на изпълнение. На пет от обектите вече са открити строителни площадки и са започнали строително-монтажните дейности, а до края на декември предстои да стартира работата и на още сгради.



Проектите се реализират с европейско и национално финансиране и обхващат 18 жилищни сгради по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Общата инвестиция възлиза на над 17,64 млн. евро.



За голяма част от сградите вече са изготвени инвестиционните проекти, като за останалите се изпълняват необходимите процедури за издаване на разрешения за строеж. Паралелно с проектната подготовка, на част от блоковете вече се работи на терен, а следващите обекти предстои да се включат поетапно в строителния процес.



Енергийното обновяване ще подобри топлотехническите характеристики на сградите, ще осигури по-комфортна среда за живеене и ще допринесе за намаляване на енергийното потребление и разходите на домакинствата.